Esplode una cabina elettrica: operaio ustionato gravemente a Quarrata

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – È finito al Centro Grandi ustioni di Cisanello un operaio di 58 anni dopo l’esplosione avvenuta in una cabina elettrica di via Trieste a Quarrata.

Ennesimo incidente su lavoro in Toscana per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dal 118, e personale della medicina del lavoro della Asl Toscana Centro. Il tecnico, un elettricista, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pistoia e da lì è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 a Pisa, al Centro Grandi Ustioni.

Giunti sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha spento il principio di incendio di un quadro elettrico a servizio di una attività produttiva. L’incendio è avvenuto durante le operazioni di manutenzione ed ha visto il coinvolgimento di una persona che stava operando all’interno della cabina elettrica. La persona ferita è stata presa in carico dal personale inviato dalla centrale 118 mentre personale di E-distribuzione ha provveduto alla messa in sicurezza delle linee elettriche. Sul posto personale del servizio della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro nella Asl di Pistoia a seguito dell’infortunio sul lavoro e per l’accertamento delle cause.

Secondo le prime informazioni, l’impianto dove c’è stata l’esplosione è all’interno di un’azienda e la cabina è di proprietà privata. Con l’esplosione il tecnico sarebbe rimasto folgorato (elettrocuzione) e ustionato.