Scontro moto-camper, muore in A11 centauro di 21 anni

CHIESINA UZZANESE – Alle 9,30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. L’incidente è grave visto che sull’arteria stradale è stato fatto atterrare l’elisoccorso.

All’interno del tratto chiuso si sono verificati immediatamente diversi chilometri di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale del quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Gli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la provinciale 23 via Camporcioni e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.