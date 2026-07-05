31.7 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro moto-camper, muore in A11 centauro di 21 anni

Autostrada chiusa in entrambe le direzioni, nell'estremo tentativo di soccorso è stato fatto atterrare l'elicottero del 118 sull'arteria stradale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia in A11 (foto Polizia)
Meno di 1 ' di lettura

CHIESINA UZZANESE – Alle 9,30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. L’incidente è grave visto che sull’arteria stradale è stato fatto atterrare l’elisoccorso. 

All’interno del tratto chiuso si sono verificati immediatamente diversi chilometri di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale del quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
 
Gli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la provinciale 23 via Camporcioni e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
forte pioggia
31.7 ° C
32.3 °
31.6 °
40 %
4.4kmh
11 %
Lun
31 °
Mar
33 °
Mer
35 °
Gio
38 °
Ven
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2263)ultimora (1349)Video Adnkronos (487)sport (117)salute (94)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati