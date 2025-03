Tragedia a Pistoia: muore per la caduta da un ulivo

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Tragedia nel tardo pomeriggio del 23 marzo a Sarripoli, frazione del Comune di Pistoia.

Per cause ancora tutte da chiarire un uomo di 79 anni è morto cadendo dall’ulivo, in un campo di sua proprietà nelle vicinanze della sua abitazione, che stava potando. Secondo le prime ipotesi il ramo sul quale era appoggiato ha ceduto all’improvviso provocando una caduta rovinosa, con un trauma cranico che si è rivelato mortale.

Sul posto i sanitari inviati dalla centrale del 118 Pistoia – Empoli e i vigili del fuoco, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.