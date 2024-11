Tutti assunti gli operai dell’azienda di Quarrata dopo l’aggressione a un dipendente

Getting your Trinity Audio player ready...

QUARRATA – Una grande vittoria dei rappresentanti dei lavoratori e degli operai nell’azienda di Quarrata dove un operaio era stato aggredito a colpi di bastone proprio perché si era rivolto al Sudd Cobas.

Siglato l’accordo fra sindacati e Vot International per le garanzie ai lavoratori. I 79 dipendenti avranno un contratto a tempo pieno e indeterminato, con maggiori tutele e una retribuzione migliore, oltre a vedersi riconosciuti ulteriori diritti come buoni pasto e pagamento dell’indennità di malattia.

Si tratta dell’azienda in cui un lavoratore era stato aggredito a colpi di bastone da alcuni colleghi per essersi rivolto al sindacato. La reazione a quell’evento ha portato a un risultato importante dal punto di vista del lavoro.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’accordo firmatoi tra sindacati e azienda – dice il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – Questa vittoria dei lavoratori dimostra quanto sia sempre determinante il dialogo, anche quando le parti in causa sembrano distanti. È una vittoria di tutti quanti questa: della comunità di Quarrata che fin dall’inizio si è mostrata città della legalità e della solidarietà. Dell’azienda e del mondo imprenditoriale che dimostra come il rilancio di un settore possa passare anche attraverso politiche di concertazione. Dei lavoratori: che si vedono garantire diritti e salari dignitosi contrastando la competizione al ribasso e dimostrando che far valere i propri diritti paga. Dei sindacati: attori essenziali e riconosciuti dalla nostra Costituzione, così come il diritto al lavoro di cui si fanno portavoci contro lo sfruttamento e il caporalato”.

“Ribadisco che da parte mia, dell’amministrazione Ccmunale e di tutta la città di Quarrata ci sarà sempre massima attenzione e collaborazione con gli enti e istituzioni competenti nel combattere ogni tipo di sfruttamento e ingiustizia. Quarrata è città della legalità, del diritto al lavoro e alla salute, diritti non negoziabili”.