Attrezzature per una scuola di Prato grazie allo spettacolo dei ‘finanzieri attori’

PRATO – I finanziari attori del comando provinciale di Prato consegnano il ricavato della loro attività di beneficenza.

Grazie allo spettacolo teatrale di beneficenza, dal titolo Pensione O’ Marechiaro, che si tenne nel mese di gennaio scorso, nella prestigiosa sede del Politeama Pratese, nel quale esordirono i “finanzieri attori” del comando provinciale di Prato, il 25 ottobre, alla presenza della sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del professor Riccardo Fattori – dirigente dell’Istituto Comprensivo Nord, della dottoressa Maria De Simone dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, di Laura Krstovic, vice presidente della Consulta degli Studenti di Prato e di due rappresentanti della stessa, Giulia Giulia e Maria Iannelli, del Comandante Ppovinciale della Guardia di Finanza colonnello Enrico Blandini, sono state consegnate attrezzature ludico-ricreative per un importo di 4mila euro alla scuola dell’infanzia Pacciana della frazione di Figline colpita dagli eventi alluvionali del novembre 2023.

Nella serata di beneficenza era stata raccolta la considerevole somma di ben 16mila euro, di cui 8mila euro erano stati destinati alla Fondazione Ami Prato, noto ente impegnato nel sostegno al percorso materno-infantile dell’Azienda sanitaria locale, ulteriori 4mila euro erano stati donati, nello scorso mese di maggio, all’Istituto comprensivo statale Gandhi di Prato, per l’acquisto di nuovi pc e materiale informatico e i restanti 4mila all’Istituto comprensivo nord per l’acquisto del citato materiale ricreativo, che oggi, al termine del collaudo di sicurezza è stato reso disponibile ai bambini della scuola dell’infanzia prescelta.

Il comandante provinciale colonnello Enrico Blandini, nell’evidenziare il proficuo fine dell’iniziativa teso a consolidare sempre più la prossimità del corpo anche al senso civico, ha dichiarato “l’esito dell’iniziativa sociale rappresenta una concreta vicinanza e solidarietà a testimonianza la Guardia di Finanza rivolge la propria attenzione oltreché alla salvaguardia degli interessi economico-finanziari del paese, anche a temi sociali afferenti al sostegno ed alla vicinanza alla collettività, mutuandone sempre un profilo di prossimità sociale”.

Di rimando, la vice presidente della consulta giovanile Laura Krstovic, nel raccogliere con sentito riconoscimento quanto ricevuto dalle Fiamme Gialle ha inteso dichiarare “con il gesto odierno ancora una volta riceviamo un tangibile segno istituzionale da parte del Corpo della Guardia di Ffnanza che oltre a rappresentare una costante presenza di legalità a favore di tutti i cittadini, favorisce anche in modo diretto le necessità degli studenti. Ciò non può che innalzare nella cittadinanza e in particolare nelle leve più giovani il sentimento di comunità prestato ai bisogni della collettività”.