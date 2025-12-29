Far West a Prato: commando irrompe in un locale con pistole e fucili e spara al soffitto

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Un altro assalto a scopo intimidatorio in un locale di Prato frequentato da cinesi.

Questa mattina (29 dicembre) alle 2,30 all’interno di una associazione culturale di via dei Fossi quattro uomini cinesi armati di pistole e fucili hanno fatto ingresso, allo scopo di colpire un loro connazionale. Hanno esploso due colpi verso il soffitto del locale; poi, si sono allontanati.

La procura ha assunto la direzione delle indagini per individuare le ragioni della condotta e di identificate gli autori. Le investigazioni vengono effettuate con l’ausilio dei carabinieri della stazione di Jolo e del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato.