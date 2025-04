L’ombra della guerra delle grucce di Prato sull’omicidio di una coppia cinese a Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Era già stato indagato a Firenze e a Prato il 53enne Zhang Dayong, l’uomo di origine cinese ucciso assieme alla moglie nella tarda serata di ieri (14 aprile) a Roma.

Sull’episodio sono al lavoro i pm della Dda, perché oltre a una pista sentimentale e a quella economica non è escluso che il fatto sia riconducibile ad un regolamento di conti all’interno della mafia cinese. Zhang, infatti, in passato era stato coinvolto in indagini sulla criminalità cinese a Prato e in particolare sulle infiltrazioni della malavita nel distretto tessile.

L’uomo è stato colpito, così come la moglie 38enne Gong Xiaoqing, da numerosi colpi di arma da fuoco alla testa da un killer nascosto all’interno del palazzo di via Prenestina in cui vivevano.

Sullo sfondo, come detto, la guerra della criminalità organizzata cinese per il monopolio della logistica nel settore dell’abbigliamento, sfociata negli ultimi due-tre anni nella cosiddetta ‘guerra delle grucce‘ di Prato che anche nelle ultime settimane ha visto episodi al centro dell’attenzione della procura laniera. L’uomo ucciso, soprannominato Asheng, era stato uno dei principali imputati nell’inchiesta China Truck del 2018, coordinato dai magistrati della Dda di Firenze, sull’attività di bande di trafficanti cinesi soprattutto nel campo dell’abbigliamento legato alla logistica a Prato.

L’inchiesta svelò la presenza nella città toscana di figure importanti per tutta Europa della mafia cinese, collegate alla madrepatria. Proprio Zhang Dayong era uno dei più stretti collaboratori del boss Zhang Naizhong, considerato al vertice dell’organizzazione che adesso appare invece sotto attacco.