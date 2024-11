Montemurlo finisce di nuovo sott’acqua. Sale la rabbia dei residenti, il sindaco promette lavori

Ad alzare la voce è in particolare il comitato di Bagnolo, i cui residenti sono rimasti in allarme fino alle 4 del mattino.

“Stiamo spingendo al massimo su tutti i fronti per concretizzare gli interventi in ponte per la messa in sicurezza idraulica del territorio – spiega il sindaco Simone Calamai – Con fermezza assoluta stiamo spingendo con le nostre richieste nei confronti della Regione Toscana , del Genio e del Consorzio di bonifica per la prosecuzione dei lavori in corso, come la pulizia del letto del torrente Bagnolo, nel quale è stato accumulato vario materiale solido (detriti, sassi), e sul potenziamento e adeguamento dell’impianto di sollevamento dell’Agnaccino di competenza del Consorzio, per il quale è già previsto un progetto da 700 mila euro”.

Per ciò che riguarda le competenze dirette del Comune, l’amministrazione ha di fronte un importantissimo intervento: la demolizione del ponte di Bagnolo lungo la via Riva nei pressi del Giardino Incantato. In queste settimane è stato approvato il progetto, finanziato interamente dall’ente, e sono state fatte le notifiche che prevedono l’immissione in possesso delle aree necessarie per procedere con la demolizione. A seguito della presa in possesso, il 28 novembre inizieranno i lavori di abbattimento del ponte e in questo modo si potrà rendere più agevole il deflusso delle acque del Bagnolo.