Perde il controllo dell’auto e muore nello schianto contro le auto in sosta

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Incidente mortale nella mattina del 17 settembre in via Bologna a Prato: è morto nella carambola contro le auto in sosta dopo aver perso il controllo del mezzo un uomo di 77enne mentre la moglie è rimasta ferita.

L’incidente si è verificato intorno alle 9.40, in via Bologna a Prato. Per cause al vaglio della polizia municipale il conducente ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa sulle auto in sosta al lato della carreggiata.

Per estrarre i feriti dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per l’uomo, un 77enne, non c’è stato nulla da fare e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La moglie è stata invece trasportata all’ospedale Santo Stefano di Prato.

La strada, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del fatto.