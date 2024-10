Tifosi della Pistoiese devastano bus prima del derby con il Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Grave episodio prima del derby di serie D fra Prato e Pistoiese del 20 ottobre, gara poi terminata sullo 0-0.

I tifosi arancioni si sono resi responsabili di atti vandalici sui pullman che li trasportavano dalla stazione verso lo stadio Lungobisenzio, messi a disposizione da Autolinee Toscane.

L’azienda aveva messo a disposizione, su richiesta della prefettura di Prato, autobus per il trasporto dei tifosi dalla stazione centrale allo stadio.

I tifosi della Pistoiese hanno danneggiato i mezzi: due vetri sono stati rotti, le telecamere interne sono state imbrattate con spray e le porte forzate. Inoltre, gli autisti sono rimasti spaventati dal comportamento dei tifosi, che hanno fatto esplodere petardi durante il tragitto.

Autolinee Toscane ha fatto il possibile per riparare i danni in tempo per questa mattina, lunedì 21 ottobre, ma alcuni mezzi comunque non sono potuti essere utilizzati per il servizio di Tpl.

L’azienda ha già incaricato i propri legali di valutare gli elementi utili a presentare denuncia. Le immagini registrate dalle telecamere sono comunque a disposizione delle autorità preposte.