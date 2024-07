Prato a Milano Unica, sindaca: “Distretto tessile crede in se stesso”

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Prato a Milano Unica, sindaca Ilaria Bugetti: “Distretto tessile crede in se stesso. Bello vedere il distretto tessile che continua a credere in se stesso investendo in qualità e innovazione. Per questo dobbiamo essere al fianco delle imprese nell’affrontare le sfide mondiali”.

Ilaria Bugetti alla fiera Milano Unica che in questa edizione vede la partecipazione di oltre 100 aziende del distretto pratese.

Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai anche nella sua qualità di presidente della Provincia di Prato ha fatto visita anche lui alle aziende del distretto presenti a MilanoUnica.

“È importante essere presente a Milano Unica per dimostrare vicinanza e sostegno a tutte le nostre imprese che sono eccellenze del made in Italy. È fondamentale lavorare insieme per creare le migliori condizioni per lo sviluppo e per il lavoro. Le imprese sono fattore di crescita e benessere per le nostre comunità e per questo vanno sostenute”.

Nonostante il momento complicato segnato dal calo generalizzato degli ordini, tra gli stand c’è un clima positivo e al momento la fiera milanese sta andando oltre le aspettative.

Sindaca Bugetti: “Ho visto tanti buyer, provenienti da tutto il mondo, agli stand delle nostre imprese e questo è un bel segnale confermato anche dalla soddisfazione degli imprenditori per questo avvio di fiera. Mi riempie di orgoglio vedere la voglia di fare e di investire per il futuro delle imprese pratesi. Ho visto la creatività e il saper fare delle nostre maestranze trasformarsi in tessuti belli, innovativi, sostenibili e originali. In alcuni casi, come per il passaporto tessile digitale, riusciamo ad anticipare le normative; in altri superiamo noi stessi con tessuti riciclati di qualità. E’ questa la strada per restare sui mercati internazionali soprattutto in momenti complicati come questo. Come istituzione dobbiamo essere al fianco dei nostri imprenditori dimostrando lo stesso coraggio e la stessa determinazione nel dare al distretto le risposte che cerca per migliorare la propria competitività. Un traguardo che si raggiunge attraverso investimenti in infrastrutture, in transizione energetica e tecnologica e in sostenibilità. Come Comune siamo pronti a fare la nostra parte e ci impegneremo da subito affinché la Regione, il Governo e Bruxelles facciano altrettanto. E’ interesse di tutti che la locomotiva Prato continui a viaggiare allo stesso ritmo”.

Simone Calamai: “In questo primo giorno di fiera con favore ho trovato tra gli imprenditori un cauto ottimismo, dopo un anno molto difficile. Inoltre registro una grande voglia e determinazione nel voler continuare a crescere puntando sulla qualità e sulla sostenibilità delle produzioni. Essere qui significa capire le esigenze delle aziende e far sentire la presenza delle amministrazioni al fine di creare le migliori condizioni a livello territoriale per le nostre imprese”