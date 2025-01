Getting your Trinity Audio player ready...

Befana della biodiversità

: i carabinieri forestali dai bambini negli ospedali

Anche quest’anno la Befana ha accompagnato i Carabinieri Forestali all’interno di reparti pediatrici e case famiglia in tutta Italia per incontrare migliaia di bambini.

Il raggruppamento biodiversità ha raggiunto in questi giorni i reparti

pediatrici di 44 strutture ospedaliere in tutta Italia oltre alle case famiglia, portando con loro un “simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato nelle corsie durante l’Epifania e nei giorni precedenti il 6 gennaio visitando oltre 1200 bambini”.

In Toscana, la Befana della biodiversità in una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà ha visto impiegati i militari del reparto biodiversità e della stazione di Poggibonsi all’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi per incontrare personale sanitario e di assistenza, impegnato durante l’Epifania, e gli ospiti del reparto di neonatologia.

L’obiettivo dell’iniziativa, che a livello nazionale vede coinvolti più di 100 carabinieri in 44 strutture ospedaliere, è “trasmettere la conoscenza e l’amore per la natura, raccontando il mondo straordinario delle 5 riserve naturali dello Stato gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità nella Provincia di Siena”. Nell’occasione sono stati consegnati gadget in legno, quaderni, matite, penne, zainetti in tela e carte da gioco riguardanti la conoscenza della biodiversità per consentire un ‘contatto’ virtuale con la natura e per vivere un’Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente”.