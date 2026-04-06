Moto contro auto a Sovicille, muore un 48enne

SOVICILLE – Un nuovo, tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 48 anni nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Sovicille. Il drammatico scontro si è consumato intorno alle 19 lungo la strada provinciale 99 e ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura con tre persone a bordo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il centauro non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato talmente violento da rivelarsi fatale sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Sono intervenuti per la precisione l’automedica di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericoria di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Monticiano, l’elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti d’urgenza per mettere in sicurezza l’area del sinistro e i veicoli coinvolti, mentre i sanitari si sono occupati anche dei tre occupanti dell’auto, rimasti visibilmente scossi dall’accaduto. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri di Sovicille, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire la traiettoria dei mezzi e accertare eventuali responsabilità in un tratto di strada purtroppo non nuovo a episodi di cronaca.

La circolazione sulla strada provinciale 99 ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, con le pattuglie dell’Arma impegnate a gestire il flusso veicolare. La salma del 48enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.