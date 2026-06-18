Ignora il divieto del giudice e torna sotto casa della madre: 24enne in manette

MONTERIGGIONI (SI) – I Carabinieri della Stazione di Monteriggioni hanno arrestato un giovane di 24 anni, di origini colombiane, per aver ignorato il divieto di avvicinamento alla madre. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso intorno alle 19,00 di ieri, 14 giugno, all’interno del territorio comunale di Poggibonsi.

Il ragazzo era già sottoposto al provvedimento cautelare che gli imponeva di mantenere le distanze dalla donna, residente a Monteriggioni. Le indagini dei militari hanno tuttavia rivelato il mancato rispetto delle prescrizioni. Attraverso l’attenta analisi delle registrazioni fornite dal sistema di videosorveglianza cittadino, è emerso che il ventiquattrenne si era recato vicino alla casa materna nelle giornate del 12 e 13 giugno, stazionando nell’area per diverso tempo.

I filmati hanno fornito gli elementi necessari per far scattare la procedura dell’arresto in flagranza differita. Dopo essere stato rintracciato dai militari dell’Arma, il giovane è stato trasferito e temporaneamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in un’abitazione differente, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto al termine dell’udienza direttissima. Oltre a confermare il divieto di avvicinamento alla persona offesa, il tribunale ha inasprito le misure di controllo: al ventiquattrenne è stato prescritto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora in un altro comune. A quest’ultimo provvedimento si aggiunge il divieto di uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria notturna compresa tra le 22,00 e le 7,00.