Ruba le elemosine nella chiesa del Romituzzo: denunciato 32enne

POGGIBONSI – I carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno denunciato un 32enne ritenuto responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’uomo è stato fermato dopo una segnalazione dalla chiesa parrocchiale di Romituzzo. Il parroco ha sorpreso l’uomo mentre era intento a scassinare con destrezza la cassetta delle offerte, asportando il denaro donato dai fedeli.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto prima che potesse far perdere le proprie tracce. Sottoposto a perquisizione personale, il 32enne è stato trovato in possesso dell’intera somma sottratta, che è stata immediatamente restituita al parroco.

Oltre al denaro, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi atti allo scasso utilizzati per l’effrazione della cassetta e un coltellino multiuso.

L’attività si inquadra nell’ambito del costante controllo del territorio svolto dai Carabinieri della compagnia di Poggibonsi, volto a prevenire e contrastare i reati predatori.