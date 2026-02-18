Volto travisato e pistola rapina un supermercato e fugge in auto: preso

MONTERIGGIONI – Ha minacciato con una pistola la cassiera di un supermercato poi ha preso i soldi ed è scappato a bordo di un’auto ma è stato rintracciato dopo circa un’ora dalla polzia e denunciato per rapina e minacce aggravate.

È accaduto alle 17,20 di ieri, al supermercato Penny di Montarioso, nel comune di Monteriggioni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Siena, attraverso le testimonianze e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, l’uomo, 64 anni italiano, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio con volto travisato e, armato di pistola, avrebbe minacciato i presenti e una dipendente per farsi dare l’incasso.

Una volta ottenuto il bottino, si sarebbe dileguato a bordo di un’auto sulla cui targa era stato applicato un foglio bianco che rendeva visibili solo due lettere, la prima e l’ultima.

Lo stratagemma non ha, però, impedito ai poliziotti della Mobile, impegnati insieme alle volanti nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal prefetto Romeo e coordinati dal questore Angeloni, di risalire a lui.

Ricevute dai militari dell’Arma dei carabinieri, intervenuti sul posto, le informazioni utili sono partite le ricerche.

Dopo poco lo hanno quindi rintracciato a bordo dell’auto, a Siena. Il 64enne, ancora vestito nello stesso modo, non ha potuto fare altro che ammettere quanto fatto poco prima.

A bordo dell’autovettura dell’uomo, già noto anche per condanne per reati contro il patrimonio e per sostanze stupefacenti, nonché per reati contro la persona, gli investigatori hanno trovato diverse banconote, alcune sparse sul sedile e altre nella tasca dello sportello e dei pantaloni, per un totale di 2510 euro.

Sul tappetino anteriore della macchina era appoggiata la pistola, una scacciacani senza tappo rosso, rimosso, con accanto un asciugamano verde, verosimilmente utilizzato per travisare il volto durante la rapina.

Nella sua tasca dei pantaloni gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto anche circa sei grammi di hashish, in relazione ai quali lo hanno segnalato per uso personale.

Tutto il materiale trovato e i soldi sono stati sequestrati.