Università di Siena, nasce la cattedra Unesco contro il traffico illecito di beni culturali

SIENA – L’Università di Siena ottiene per la prima volta nella sua storia un prestigioso riconoscimento internazionale. L’Ateneo ha infatti istituito la nuova Cattedra Unesco contro il traffico illecito di beni culturali e diritti culturali, al termine di una selezione che ha visto la partecipazione dei ministeri degli affari esteri e dell’università. Il programma avrà una durata di quattro anni rinnovabili.

La guida del progetto è affidata ad Alesia Koush, archeologa ed esperta del settore, insieme al co-titolare Massimo D’Auria, docente di diritto privato. L’obiettivo principale della nuova Cattedra è analizzare l’impatto economico e sociale dei saccheggi sulle comunità locali. Le attività si concentreranno sulla ricerca di pratiche innovative per trasformare il recupero delle opere in opportunità di sviluppo territoriale.

“Vogliamo accompagnare le comunità locali – spiega la titolare Alesia Koush – nella graduale trasformazione da vittime o autori del traffico illecito in custodi consapevoli del loro patrimonio”. Il piano prevede anche una forte attività didattica interdisciplinare, che integrerà il master in management del patrimonio culturale e promuoverà scambi accademici, borse di studio e seminari internazionali.

I tre dipartimenti senesi coinvolti (studi aziendali e giuridici, scienze sociali, scienze politiche) collaboreranno con un comitato scientifico di massimo livello. La rete comprende oltre 25 istituzioni ed esperti di vari paesi, tra cui Grecia, Iraq, Egitto, Stati Uniti e Belgio.

Il progetto è già operativo sul campo attraverso iniziative di archeologia pubblica in Italia e in territorio iracheno, coordinate dal centro studi Camnes. L’attività scientifica sarà supportata dalla testata giornalistica The Journal of Cultural Heritage Crime, specializzata nella tutela dei beni artistici. Con questo inserimento nella rete globale Unitwin, che conta circa 1100 cattedre nel mondo, l’Ateneo senese punta a diventare un punto di riferimento per la diplomazia culturale e la legalità.