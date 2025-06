Ufficiale, è Alessandro Birindelli il nuovo allenatore della Pianese

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – La Pianese ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2025/26: sarà Alessandro Birindelli a guidare la prima squadra. L’ex difensore di Empoli e Juventus, classe 1974, prende le redini del club amiatino con l’ambizione di scrivere un nuovo capitolo ricco di soddisfazioni.

Dalla Serie A alla panchina: il percorso di Birindelli

La carriera di Birindelli è segnata da una lunga esperienza ad alti livelli. Dopo gli inizi nel vivaio dell’Empoli, debutta in prima squadra e vi resta per cinque stagioni. Il suo talento lo porta alla Juventus, dove gioca per ben undici anni, vincendo scudetti, Supercoppe Italiane e una Coppa Intertoto, diventando una figura simbolica per la tifoseria bianconera. A fine carriera veste anche le maglie di Pisa e Cascina.

Conclusa l’attività da calciatore, intraprende il percorso da allenatore partendo da un’esperienza internazionale al fianco di Dario Bonetti con la nazionale dello Zambia. Rientrato in Italia, allena brevemente la Pistoiese e successivamente vive una nuova avventura all’estero con la Dinamo Bucarest. Segue poi un incarico nel settore giovanile del Trapani, prima di tornare in Toscana per sedere sulle panchine delle giovanili di Empoli e Pisa, tra cui le formazioni under 16 e Berretti.

Nel 2021, il legame con Empoli si rinnova: guida nuovamente l’under 16 e viene poi promosso alla Primavera, dove rimane per un anno e mezzo.

Oggi, il nuovo incarico alla Pianese rappresenta un’opportunità per mettere a frutto questa ricca esperienza formativa e tecnica.