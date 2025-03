Allerta arancione in Toscana: scuole chiuse. Rischio idrogeologico e idraulico

Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta meteo arancione in Toscana. Temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico in gran parte della Toscana a partire dalla mezzanotte di giovedì 13 marzo alla mezzanotte di venerdì 14 marzo.

Toscana in cui giovedì 13 marzo è già in vigore il codice giallo.

Chiusi istituti scolastici, parchi pubblici, cimiteri, canili, centri diurni in vari Comuni.

Hanno emesso ordinanza di chiusura delle scuole i sindaci di Livorno, Prato, Pistoia, Montemurlo, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Borgo San lorenzo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Signa, Campiglia Marittima, Collesalvetti, Cecina, Santa Luce, Montescudaio, Gavorrano, San Vincenzo, Riparbella, Suvereto, Guardistallo.

Arezzo, sindaco Ghinelli, chiude la scuola Acropoli, “considerata la vicinanza della scuola comunale Acropoli di via Beato Angelico al torrente Castro. Situazione metereologica che potrebbe provocare l’esondazione del Castro, esponendo a rischio di carattere idrogeologico ed idraulico la struttura che si trova in dislivello rispetto al torrente”.

Empoli ha emesso ordinanza per attivazione Coc Centro operativo comunale: “Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 3356685863”

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale che, per l’intero venerdì 14 marzo, interesserà Valdarno inferiore, Val di Serchio, Garfagnana, area Ombrone pistoiese-Bisenzio e Mugello. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice arancione, oltre che alle zone già indicate, è esteso a Versilia, Costa etrusca e aree interne a ridosso e Valdichiana. Nelle aree centrali il codice sarà arancione anche per temporali.

Per l’intera giornata di venerdì 14 marzo, sempre per rischio idraulico del reticolo principale, il codice sarà invece giallo in Lunigiana, medio Ombrone grossetano e costa sud. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore codice giallo in Lunigiana, isole e costa etrusca sud.

Per venti forti codice giallo nella Toscana centro meridionale e per mareggiate nella costa sud.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico, idraulico reticolo principale e temporali forti nella giornata di domani venerdì 14 marzo. Allerta gialla per rischio idrogeologico già in corso da oggi. Prestiamo massima attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità. Allerta gialla per mareggiate e vento forte su Arcipelago e Toscana centro-meridionale. Previste precipitazioni diffuse e localmente persistenti, anche temporalesche, in particolare sulle zone centro-settentrionali con cumulati massimi fino a 100-150 e temporali sparsi anche di forte intensità, localmente persistenti”.

Chiudono le scuole Prato, Montemurlo, Campi Bisenzio, duramente colpite da alluvione nel novembre 2023 con otto vittime.

Comune di Prato, sindaca Ilaria Bugetti chiude venerdì 14 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado e tutti i servizi educativi. Chiusi anche cimiteri, parchi, giardini, impianti sportivi all’aperto e al chiuso (le piste ciclabili erano già state chiuse ieri), mercati rionali e centri ricreativi. Già dalla mezzanotte di stasera invece chiusi al transito i sottopassi di via Ciulli, via del Guado a Narnali e via Etrusca.

Comune di Montemurlo, sindaco Simone Calamai, provincia di Prato, duramente colpito dall’alluvione nel novembre 2023. Il sindaco ha riunito d’urgenza i responsabili del sistema di protezione civile comunale ed ha disposto l’apertura del Coc, centro operativo comunale di protezione civile a partire dalle ore 23.30 di stasera, 13 marzo. Attivati anche tutti gli operatori e i volontari del sistema di protezione civile comunale che saranno pienamente operativi ed effettueranno un monitoraggio accurato su tutto il territorio. Il sindaco Simone Calamai ha disposto per l’intera giornata di domani, venerdì 14 marzo, con apposita ordinanza quanto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, le cooperative sociali e il centro diurno dell’Rsa Cicignano. La chiusura di tutti gli impianti sportivi all’aperto e al chiuso. La chiusura dei parchi e dei giardini e di tutte le piste ci

Il sindaco raccomanda a tutti la massima attenzione e consiglia vivamente di seguire i canali informativi istituzionali, di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e riprogrammare le proprie attività in modo da non esporsi a inutili rischi nonché adottare i comportamenti corretti di autoprotezione

Il sindaco Calamai ricorda anche che, per necessità o segnalazioni, i cittadini possono chiamare il numero della protezione civile comunale attivo 24h telefono 3351846512″.

Comune Campi Bisenzio, sindaco Andrea Tagliaferri ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di parchi e giardini pubblici presenti sul territorio comunale, dei cimiteri sul territorio comunale.

Comune di Pistoia, sindaco Alessandro Tomasi, comunica: “Domani, venerdì 14 marzo le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Pistoia rimarranno chiuse. Inoltre, non si potrà accedere agli impianti sportivi. Le misure saranno in vigore a titolo precauzionale per tutta la giornata di domani, a causa dell’allerta meteo emanata dalla Regione Toscana. In caso di necessità è possibile contattare il numero della polizia municipale 0573 22022”.