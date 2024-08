Ancora incendi nei boschi toscani a Camaiore e Piancastagnaio

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Ancora emergenza incendi in Toscana.

La situazione più grave è quella di Pontemazzori nel comune di Camaiore in provincia di Lucca dove il 14 agosto hanno iniziato a bruciare i boschi delle colline. Alte fiamme hannon interessato boschi misti di pini e quercia e la sala operativa regionale ha disposto l’immediato invio di tre elicotteri della flotta regionale che hanno supportato con i loro sganci sei squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei Comuni della Versilia. Sul posto anche squadre di terra dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Lucca e Viareggio.

Per facilitare le operazioni di spegnimento è stata chiusa la strada provinciale nella frazione di Montemagno. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni e per questo è stato necessario evacuare precauzionalmente alcuni turisti.

Un nuovo incendio boschivo ha interessato la località Roncena a Piancastagnaio in provincia di Siena. Le fiamme partite in prossimità di una linea elettrica che attraversa la zona si sono estese al bosco. Dato il rischio di propagarsi ad una vasta distesa di vegetazione che sale fino al Monte Amiata, la sala operativa provinciale e regionale hanno disposto l’invio di nove squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Amiata Valdorcia e due elicotteri della flotta regionale, che anche in questo frangente hanno operato a fianco dei vigili del fuoco.

Situazione sotto controllo per gli altri interventi in corso o da bonificare.

Sull’incendio di Colonnata cheaveva percorso il 13 agosto 4 ettari di vegetazione, è proseguito il controllo da parte dell’Unione dei Comuni della Lunigiana.

Sempre nella stessa Provincia è stato quasi del tutto l’incendio che, partito dal canale di Regolo nel Comune di Massa, è salito durante la notte fino ad interessare il Monte Sagro. Ha operato un elicottero della flotta regionale, con sganci coordinati da un direttore operazioni dell’organizzazione regionale antincendi boschivi.

A Treggiano, nel comune di Castelfranco Piandiscò l’incendio ha interessato circa 9 ettari di terreno. Hanno operato con attrezzatura manuale squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.

A Poggiodarno nel comune di Asciano l’incendio ha percorso 28 ettari. L’area interessata è prevalentemente di sterpaglie e macchia, ma comprende anche due ettari di bosco e su questi si sono concentrate le operazioni di bonifica realizzate da squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei Comuni della Valdimerse.