Getting your Trinity Audio player ready...

VINCI – Bimbo cade dalle mura, in gravi condizioni al Meyer.

Bimbo cade dalle mura, il grave incidente nel borgo alto di Vinci, provincia di Firenze.

Il bambino, sei anni, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il bambino è in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il sindaco Giuseppe Torchia.

Il piccolo era con la famiglia in visita al borgo di Vinci.

La dinamica della caduta è ancora da chiarire.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia per accertarsi delle condizioni del piccolo. Oltre ai soccorsi sanitari è intervenuta anche la polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino, in vacanza con la famiglia, sarebbe caduto da circa tre metri di altezza riportando ferite e fratture.