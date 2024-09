Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Cade dalla barca e resta ore in mare, salvato da Guardia Costiera.

Cade dalla barca e resta ore in mare, gli elicotteristi della Guardia Costiera di Sarzana hanno salvato un naufrago di 46 anni rimasto quattro ore alla deriva in mare in balia delle onde nel golfo di Follonica (Grosseto) dopo essere stato sbalzato dalla propria barca.

L’allarme è scattato quando la Capitaneria di porto di Livorno ha trovato l’imbarcazione arenata sulla costa con il motore acceso senza alcuna persona a bordo.

Le attività di ricerca e soccorso sono state condotte con l’impiego della motovedetta CP892 e di altri mezzi navali e quello dell’elicottero Nemo 04 della base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana, già impegnato in attività di pattugliamento, che ha rapidamente diretto verso la zona di operazioni, nel golfo di Follonica.

Le operazioni di ricerca si sono protratte per qualche ora fino a quando l’equipaggio dell’elicottero Nemo 04 ha individuato il disperso che nel frattempo era riuscito a raggiungere la costa.

L’uomo è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e su indicazione del 118 è stato trasferito all’ospedale di Grosseto, dove è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso.