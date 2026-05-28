Caldo record in Toscana, Giani anticipa l’ordinanza: stop al lavoro nelle ore più a rischio

Con l’arrivo anticipato dell’estate e le prime ondate di caldo africano, la Regione Toscana corre ai ripari. Il presidente Eugenio Giani ha firmato l’ordinanza che introduce nuove misure per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature.

La disposizione resterà in vigore fino al 31 agosto 2026 e prevede, nei giorni considerati a rischio elevato, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12,30 e le 16.

Il provvedimento riguarda in particolare settore agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, cioè le attività maggiormente esposte al rischio di stress termico e colpi di calore.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza, il blocco potrà scattare quando le normali misure preventive – come pause, zone d’ombra, turni rimodulati, abbigliamento adeguato e corretta idratazione – non saranno considerate sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori.

A indicare le giornate considerate a rischio saranno le mappe pubblicate sul portale Worklimate 3.0, con particolare riferimento ai dati delle 12. Se il livello segnalato sarà “alto”, potranno essere sospese le attività nelle fasce orarie più critiche.

La responsabilità della valutazione e dell’applicazione delle misure resta in capo ai datori di lavoro.

L’ordinanza non si applica invece agli interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità effettuati da enti pubblici o concessionari di servizi, purché vengano comunque adottate adeguate misure di prevenzione.

“Elevate temperature, umidità e lunga esposizione al sole possono avere conseguenze anche molto gravi sulla salute”, ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, annunciando l’anticipo del provvedimento rispetto agli anni precedenti.

La decisione arriva mentre diverse città italiane iniziano già a registrare temperature elevate e condizioni climatiche tipiche del pieno periodo estivo.