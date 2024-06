Carabinieri Forestale Toscana, arriva generale Cinzia Gagliardi

Carabinieri Forestale Toscana, la generale di brigata Cinzia Gagliardi è la nuova comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana.

Cinzia Gagliardi, tra le donne generale dei Carabinieri in Italia, subentra al generale Luigi Bartolozzi, comandante in S.V. della Regione CC Forestale della Toscana.

Il generale Bartolozzi lascia l’incarico per concludere la carriera, nella specialità Forestale dell’Arma, quale Comandante del Gruppo CC Forestale di Firenze, a fine giugno 2024

La generale Cinzia Gagliardi sarà impegnata nell’azione di direzione, coordinamento e controllo dei Reparti Forestali della Regione Toscana: sette gruppi Carabinieri forestale, due reparti CC parchi nazionali, 84 Nuclei CCF, quattro nuclei ed un distaccamento CC Cites (Firenze, Firenze Peretola, Arezzo, Pisa, Livorno) con un organico complessivo di circa 500 militari.

La Comandante Cinzia Gagliardi, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi La Sapienza di Roma ha iniziato il suo servizio nel 1994, quale Ufficiale del Corpo forestale dello Stato, presso il Comando Regionale dell’Umbria.

Dal 1997 ha svolto numerosi e molteplici incarichi nella capitale che le hanno permesso di arricchire la sua esperienza professionale. Presso l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato di Roma ha diretto dal 2006 al 2012 la Divisione XII – Ufficio del personale Dirigenti e Direttivi – e dal 2002 al 2012 ha svolto anche l’incarico di segretario del Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

Dal 2012 al 2016 è stata comandante del Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato delle Marche. Dal 2017, dopo un breve periodo di servizio presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari in Roma, le è stato affidato l’incarico di comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio e dei Reparti Carabinieri Forestale dislocati nella Regione Sardegna.

Generale Cinzia Gagliardi: “Mi impegnerò ad orientare l’azione dei Carabinieri Forestale della Toscana al controllo del territorio ed all’affermazione della legalità, per la protezione dell’ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio agroforestale e della biodiversità in ogni sua forma ed espressione. E’ un impegno molto articolato quello dei Carabinieri Forestale che si basa sulle leggi del nostro ordinamento, ma anche su un patto di fiducia e di prossimità con il territorio e la popolazione, per la diffusione di una coscienza ecologica, attraverso una mirata attività di prevenzione e di educazione ambientale . Garantirò la massima collaborazione con le Istituzioni statali, regionali e tutte le autorità locali, nel segno della condivisione di obiettivi e valori comuni per la salvaguardia e la custodia della natura e del paesaggio.”