PIOMBINO – Droga con foto di Riina, arrestato a Piombino.

Droga con foto di Riina, la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 30 anni di Piombino.

Nella sua abitazione cocaina e hashish, 21mila euro in contanti, bilancino di precisione, materiale per confezionamento. Su un panetto di hashish incollata la foto di Totò Riina.

L’uomo è incensurato e disoccupato.

Operazione Guardia di Finanza comando provinciale di Livorno con la Compagnia di Portoferraio e di Piombino. Con i finanzieri il pastore tedesco Jerome.

Nell’ambito di un servizio antidroga potenziato nella zona portuale di Piombino, in città e in tutto il circondario, illustra GdF, ad attirare l’attenzione dei militari è stato un atteggiamento sospetto di un giovane. Che, notato in una zona centrale di Piombino, ha cercato di dileguarsi tra le vie alla vista delle pattuglie.

Dopo averlo fermato ed identificato, l’uomo, piombinese, 30 anni, incensurato, disoccupato, ha ulteriormente mostrato segni di nervosismo alla vista del cane antidroga, che lo ha segnalato.

Nella successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo è stato trovato quasi un etto e mezzo tra cocaina e hashish (pari a diverse decine di dosi), bilancino di precisione e materiale da confezionamento. Nonché oltre 21.000 euro in contanti, in banconote da piccolo taglio.

A colpire i finanzieri, la foto di Totò Riina incollata su un panetto di hashish.

L’uomo è stato arrestato e la droga ed il contante sequestrati.

Il servizio svolto, sottolinea GdF, testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel costante contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della provincia livornese.