Il caldo non accenna a diminuire: la protezione civile invita a proteggersi

FIRENZE – Prosegue l’ondata di calore che sta interessando la Toscana. Dopo i valori molto elevati registrati ieri, con una temperatura massima di 39,5 gradi a Firenze, anche la giornata di oggi (28 giugno) si presenta particolarmente critica: già intorno alle 10 del mattino in diverse aree del territorio si registravano temperature prossime ai 34 gradi, segno di un rapido aumento del caldo.
La Regione Toscana, attraverso il sistema di Ppotezione civile, invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente, limitare l’attività fisica all’aperto.
Si ricorda inoltre che è in vigore l’ordinanza regionale che, nei giorni di elevato rischio da stress termico, sospende le attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più calde per i settori interessati. La Regione continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione in raccordo con il sistema sanitario regionale.