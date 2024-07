L’Ordine dei Medici dice no all’eliminazione dell’obbligo di vaccinazione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si infiamma il dibattito a livello nazionale dopo la proposta dl senatore Claudio Borghi di eliminare gli obblighi di vaccinazione.

“L’eliminazione dell’obbligo di vaccinazione per i minori di 16 anni avrebbe l’effetto di creare una prateria per i virus e quindi di mettere in pericolo molti bambini, in particolare i più fragili. Ci auguriamo che il Parlamento blocchi questa proposta senza logica e pericolosa”. Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Firenze, commenta l’emendamento proposto dal parlamentare.

“Come medici – dice Dattolo – siamo molto preoccupati dal contenuto dell’emendamento. L’obbligo di vaccinazione serve a tutelare i bambini e in particolare quelli che hanno problemi di salute, così come gli anziani. I dati parlano chiaro: prima dell’obbligo, alcuni virus erano in ripresa e le persone a rischio erano molte di più di ora. Non c’è alcuna libertà di scelta nell’ammalarsi e nel fare ammalare gli altri“.

“Facciamo appello ai parlamentari toscani di tutti gli schieramenti – conclude il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze – affinché prendano posizione contro questa iniziativa. Ci rincuora che alcuni parlamentari di maggioranza oltre che di opposizione abbiano già annunciato il loro voto contrario in modo netto e chiaro. Sulla salute non si scherza“.