Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Morto sul lavoro a Pietrasanta, sindaco: “Ci stringiamo ai familiari”

Morto sul lavoro a Pietrasanta, la vittima è Federico Nappi, 32 anni, travolto dal trattore lunedì 1 luglio 2024.

Il giovane, rendiconta il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, subito in via della Rocca luogo del tragico incidente, era socio lavoratore di una ditta incaricata dal Comune di eseguire interventi di manutenzione del verde in centro storico.

Sindaco Giovannetti: “E’ una tragedia. Non so come altro definire quello che è accaduto. Ci sarà tempo per accertare cause e responsabilità: oggi chiedo solo a tutta la comunità di Pietrasanta di stringersi ai familiari di questo nostro giovane concittadino che ha perso la vita”.

Il cordoglio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Le circostanze sono ancora da chiarire ma le morti sul lavoro sono sempre un dolore profondo per la nostra comunità. Tutte le istituzioni, imprese e sindacati devono continuare a lavorare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Esprimo il profondo cordoglio della Toscana alla famiglia colpita da questa tragedia”.

Il cordoglio del Consiglio regionale della Toscana col presidente Antonio Mazzeo: “Un’ennesima e inaccettabile morte sul lavoro, quella avvenuta oggi a Pietrasanta e in cui ha perso la vita un giovane di 32 anni. Ai familiari, ai colleghi e agli amici esprimo il mio sentimento di cordoglio e quello di tutto il Consiglio regionale”.

“Il tragico ripetersi delle morti sul lavoro è un fatto che non possiamo accettare, contro il quale servono iniziative stringenti delle istituzioni e di tutti i soggetti che devono operare per la sicurezza sul lavoro. Morire di lavoro non è degno di un paese civile”.

Appena ricevuta la notizia dell’incidente, spiega il Comune di Pietrasanta, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha raggiunto via della Rocca e seguito le operazioni condotte dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, con il supporto del personale dell’ufficio tecnico comunale, della polizia municipale e dei Carabinieri. Confermato il decesso, il primo abbraccio del sindaco è stato per la compagna del giovane, anche lei accorsa sul posto insieme ad alcuni familiari. L’operaio era socio-lavoratore di una ditta incaricata dal Comune di eseguire interventi di manutenzione del verde in centro storico. L’incidente, illustra il Comune di Pietrasanta, è avvenuto fuori dall’area di cantiere, intorno alle 13, mentre il giovane stava percorrendo in discesa via della Rocca a bordo di un mezzo d’opera che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Sul posto anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.