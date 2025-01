Naufragio Costa Concordia, l’ex comandante Schettino chiede semilibertà

Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA DEL GIGLIO – Naufragio Costa Concordia, udienza richiesta semilibertà Schettino

Naufragio Costa Concordia all’Isola del Giglio, si terrà il prossimo 4 marzo l’udienza per la richiesta di semilibertà avanzata da Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragio costato la vita a 32 persone la notte del 13 gennaio 2012.

Schettino, infatti, ha maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative al carcere avendo già scontato oltre metà della pena.

La tragedia alle ore 21.45 del 13 gennaio 2012, quando la nave da crociera, 290 metri di lunghezza, salpata da Civitavecchia e diretta a Savona, a bordo oltre 4.200 persone tra equipaggio e passeggeri, urtò gli scogli Le Scole, a circa 500 metri dal porto, per il cosiddetto ‘inchino’ di saluto, provocando un enorme squarcio.

La vittima più piccola è Dayana Arlotti, 5 anni, morta con il padre, insieme abbracciati. L’ultima vittima restituita è Russel Rebello, 33 anni. Lavorava sulla nave, il corpo verrà recuperato mille giorni dopo il disastro.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, nel tredicesimo anniversario della tragedia: “Ancora oggi una ferita indelebile nella storia. La grande solidarietà dei gigliesi che salvarono e accolsero i sopravvissuti rimarrà sempre nel cuore della nostra Toscana.

Celebre la drammatica telefonata tra Gregorio De Falco e l’allora capo della sezione operativa della Capitaneria di Livorno. De Falco nel tredicesimo anniversario: ” Il pensiero e la preghiera vanno oggi alle 32 vittime della Costa Concordia. Il tempo non cancella il ricordo”.

L’Isola del Giglio per la grande solidarietà con cui accolse le migliaia di superstiti della Costa Concordia, assistendoli, rifocillandoli, confortandoli, insignita dal presidente Napolitano nel 2013 della medaglia d’Oro al valore civile. Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia: “Tredici anni fa, la nave Costa Concordia naufragò tragicamente davanti all’Isola del Giglio, un evento che rimane scolpito nella memoria di tutti noi. Oggi commemoriamo le vittime di quella notte drammatica e rendiamo omaggio ai coraggiosi soccorritori che, con dedizione e prontezza, accorsero sul molo dell’Isola. Tra questi, un ruolo fondamentale fu ricoperto dai volontari della Misericordia Porto Santo Stefano : senza sosta, fornirono assistenza medica di primo soccorso, garantendo supporto e accoglienza a tutte le persone coinvolte”. Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ricorda Giuseppe Girolamo, giovane musicista, che si sacrificò cedendo il suo posto sulla scialuppa a una madre con i suoi figli: “Sono trascorsi tredici anni dal naufragio della Costa Concordia. Rinnovo il ricordo e le preghiere per le vittime di quella tragedia e la mia vicinanza alle loro famiglie. Un pensiero particolare lo rivolgo alla memoria di Giuseppe Girolamo, Medaglia d’oro al valore civile, che sacrificò la propria vita per salvare quella di altri passeggeri. Il suo gesto eroico rimane un esempio di straordinario coraggio”.

Il pensiero per Giuseppe Girolamo da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa “Nel tredicesimo anniversario del naufragio della Costa Concordia, rivolgo un pensiero commosso alle 32 vittime e rinnovo la mia vicinanza alle loro famiglie, segnate da un dolore che il tempo non può cancellare. Un pensiero colmo di gratitudine a Giuseppe Girolamo, Medaglia d’oro al valor civile, che sacrificò la propria vita eroicamente per salvare quella di altri passeggeri. Un esempio di coraggio e altruismo che resterà scolpito nella nostra memoria”