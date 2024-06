Getting your Trinity Audio player ready...

CASTAGNETO CARDUCCI – Pet camper tour in Toscana: Polizia e Carabinieri in difesa animali

Pet camper tour in Toscana, è a Castagneto Carducci l’ultima tappa del Pet camper tour con Polizia Carabinieri, Anas, contro l’abbandono, in difesa dell’ambiente e per la sicurezza stradale.

Il Pet camper tour è a Castagneto Carducci, provincia di Livorno, sabato 8 giugno e domenica 9 giugno al parco divertimenti Cavallino matto.

Evento itinerante nelle varie regioni italiane, il cui obiettivo “è quello di sensibilizzare il pubblico sui temi dell’abbandono, delle adozioni, della cura degli animali e della sicurezza stradale. Inoltre fornisce un aiuto concreto a canili e gattili di tutta Italia, nelle tappe previste dal tour”.

Tappa finale del camper green a quattro zampe che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, “aiuta a comprendere l’importanza di rispettare l’ambiente e le sue creature”.

L’associazione Pet carpet, “ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di Anas (società del polo infrastrutture del Gruppo Fs) e Fnovi dunque al parco divertimenti Cavallino matto a Marina di Castagneto Carducci insieme ad adulti e ai bambini.

Tra le attività previste nella piazza con il coloratissimo camper: percorsi insieme a Polizia di Stato, Carabinieri e cantonieri Anas, contro l’abbandono e per la sicurezza stradale, la ruota della fortuna, il crucipet, il giardiniere per un giorno.

Per tutti gli amanti degli animali è possibile, inoltre, lasciare la propria video dedica del cuore attraverso il racconto di una storia a 4 zampe o wild, raccolta e girata sul posto dal team di video maker con tanti snack in dono per cani e gatti.

Le video dediche più belle, spiega l’organizzazione, saranno poi selezionate per il Pet carpet film festival, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre 2024.