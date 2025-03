Prolungata alle 14 del 23 marzo l’allerta arancione per rischio idrogeologico

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Maltempo, piogge in linea con le previsioni, senza nessuna criticità di rilievo segnalata nella giornata del 22 marzo.

È quanto emerge dal punto fatto nella sede della Sala operativa della protezione civile regionale, collegata col dipartimento nazionale, le prefetture, i vigili del fuoco.

Rimane una situazione di massima attenzione soprattutto concentrata nelle zone dell’Alto Mugello e della Toscana nord occidentale in generale.

La prefettura ha confermato 91 evacuazioni preventive, 70 a Marradi e 21 a Vaglia emonitora costantemente la situazione

Quanto all’allerta meteo il codice arancione è stato prorogato fino alle 14 di domenica per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza del maltempo dello scorso fine settimana.

Nel dettaglio l’arancione prosegue nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. Rimane anche il codice giallo con interessamento del reticolo idraulico principale nell’area pratese e pistoiese

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso l’avviso con queste indicazioni tenendo conto delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa.

Per il 22 marzo sono previste piogge sparse, con possibilità di rovesci con maggiore intensità nelle zone meridionali della provincia di Lucca, sulle province di Pistoia, Prato, Firenze, sulla parte settentrionale delle province di Livorno e Pisa, sul senese e nella zona dell’Amiata. Per domenica, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, tra la notte e la prima parte della mattina, più probabili sui settori di nord-ovest e tra basso grossetano, senese e aretino. Nel pomeriggio e sera sempre di domenica, residue precipitazioni sparse nelle zone interne centro-meridionali (province di Siena e Arezzo).

Sarà scirocco fino a 50-70 all’ora su costa meridionale e Arcipelago e anche sulla costa centro-settentrionale. Domenica raffiche fino 50-70 chilometri all’ora sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Le decisioni dei Comuni

A Empoli a seguito dell’evoluzione positiva delle condizioni meteo, riferita anche dal Consorzio Lamma durante l’Unità di crisi Rrgionale, le 11 amministrazioni dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa hanno deciso di riaprire dalla giornata del 23 marzo i cimiteri e gli impianti sportivi. In caso di criticità puntuali, la chiusura sarà mantenuta a discrezione della singola amministrazione comunale.

Rimangono valide le raccomandazioni a evitare spostamenti inutili, di usare prudenza, oltre a rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. La popolazione è inoltre invitata a tenersi aggiornata sui canali ufficiali degli enti comunali e della Protezione Civile.

Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al numero 335.6685863.

A Livorno dino al perdurare dell’allerta arancione, a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo-scolastici; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura al pubblico del canile comunale. Si raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua.