Serial killer delle escort, attesa per la sentenza: la procura chiede l’ergastolo

FIRENZE – I giudici della Corte d’Assise di Firenze sono in camera di consiglio per decidere il destino di Vasile Frumuzache, il vigilante romeno di 33 anni reo confesso del brutale omicidio di due sue connazionali. L’uomo è accusato del duplice assassinio di Ana Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell’agosto del 2024, e di Maria Denisa Paun, 30 anni, la cui vita è stata stroncata a Prato nel maggio del 2025.

Per l’imputato, che è stato giudicato pienamente capace di intendere e di volere dalle perizie psichiatriche, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno formulato una richiesta di condanna perentoria: l’ergastolo. La sentenza del collegio giudicante è attesa per le 14,30 di oggi pomeriggio (18 giugno), mentre in aula, oltre ai legali e ai magistrati, sono presenti lo stesso imputato e la moglie del vigilante.

La drammatica scia di sangue è venuta a galla a seguito della misteriosa scomparsa di Denisa, avvenuta tra il 15 e il 16 maggio del 2025, mentre la trentenne si trovava in trasferta da Roma a Prato. Le indagini avviate dagli inquirenti portarono in breve tempo all’individuazione e al fermo di Frumuzache. Davanti agli investigatori l’uomo crollò, confessando il delitto della trentenne, il cui corpo decapitato venne successivamente rinvenuto in un terreno a Montecatini Terme.

Ma la svolta decisiva nell’inchiesta, che ha svelato la serialità dell’assassino, è arrivata con il contestuale ritrovamento dell’autovettura di un’altra donna, Ana Maria Andrei, nascosta all’interno del garage dell’abitazione dell’imputato a Monsummano Terme. Di fronte all’evidenza dei fatti, il trentatreenne ha dovuto ammettere anche il secondo omicidio, quello della 27enne – anche lei attiva come escort – svanita nel nulla il primo agosto del 2024.

Il cadavere della giovane venne in seguito localizzato e recuperato dalle forze dell’ordine in un perimetro non lontano da quello in cui era stato occultato il corpo di Denisa. Ora la parola passa ai giudici per il verdetto di primo grado.