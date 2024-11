Getting your Trinity Audio player ready...

Travolti e uccisi da auto: morti a Campi Bisenzio e ad Altopascio

A Campi Bisenzio, provincia di Firenze, lunedì 18 novembre un uomo di 83 anni è stato travolto da un’auto ed è morto per le ferite riportate. L’incidente stradale è accaduto in via Paolieri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada.

Ad Altopascio, provincia di Lucca, un uomo di 69 anni è stato trovato privo di vita sul ciglio della strada in via Centoni a Badia Pozzeveri. Ipotesi pirata della strada. La vittima è Antonio Ramunno, 69 anni, operaio in pensione, residente nella zona.

Per quanto riguarda Campi Bisenzio, secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via di Limite quando l’auto, che da Capalle viaggiava in direzione di Firenze, per cause in corso d’accertamento, l’ha travolto e ucciso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Per quanto riguarda Altopascio, i carabinieri stanno valutando l’ipotesi che Antonio Ramunno possa essere stato investito e ucciso da un’auto. Nella notte tra sabato e domenica scorsi un passante ha notato il corpo al lato della carreggiata e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati mezzi del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e i militari della stazione di Altopascio.

L’uomo era privo di documenti ma nel frattempo ai carabinieri era giunta la telefonata di una donna, allarmata perché il fratello non era rientrato a casa dalla sua consueta passeggiata serale. Ed allora i carabinieri sono risaliti all’identità della vittima, Antonio Ramunno, 69 anni, operaio in pensione, residente nella zona. I soccorsi erano stati allertati per un presunto malore ma i militari, dopo i primi riscontri, hanno capito che l’ipotesi più probabile era invece quella dell’investimento da parte di un’auto o comunque un mezzo a motore, che poi si è allontanato senza prestare soccorso. I carabinieri stanno quindi cercando testimonianze o immagini di telecamere che possano chiarire cosa è accaduto.