Getting your Trinity Audio player ready...

Tutti i numeri GdF Toscana. Pegaso d’Oro Comando regionale

Tutti i numeri Gdf Toscana. Bilancio dell’attività nell’ambito della manifestazioni per il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Con cerimonia militare allo stadio Ridolfi di Firenze alla presenza delle massime autorità

civili, militari e religiose. Con consegna del Pegaso d’Oro, massima onorificenza Regione Toscana al Comando regionale da parte di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, al Comandante Regionale, il generale di Divisione Giuseppe Magliocco.

Pegaso d’Oro “per l’alto senso del dovere e il costante impegno profuso a tutela dell’economia, a contrasto degli illeciti economici finanziari, nell’organizzazione di diverse e diffuse iniziative per la promozione della cultura della legalità. E per lo spirito di servizio assicurato a tutela delle nostre comunità che ha trovato ulteriore, preziosa conferma anche nel soccorso alle popolazioni toscane duramente colpite dai recenti gravi eventi meteorologici abbattutisi nelle zone di Campi Bisenzio e Prato”.

“Sono particolarmente orgoglioso del conferimento dell’onorificenza del Pegaso d’Oro da parte della Giunta Regionale Toscana – ha detto il Gen.C.A. Fabrizio Cuneo, Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza- che testimonia il vivo e fattivo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i proficui rapporti tra la Regione Toscana e la Guardia di Finanza, sempre volti a favorire e garantire il benessere della collettività. La recente emergenza alluvionale ha costituito occasione per confermare l’efficacia della sinergia tra la struttura regionale e il Corpo essendo valsa a ridurre sensibilmente i disagi dell’evento catastrofale che ha colpito la nostra regione.”

“Esprimo l’emozionata soddisfazione delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza per questo importante riconoscimento- ha detto il Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Giuseppe Magliocco- Il Pegaso d’oro rappresenta per tutti noi la più autentica testimonianza da parte della Giunta Regionale rispetto all’impegno assicurato, diuturnamente, dalle Fiamme Gialle Toscane per il contrasto agli illeciti di natura economico finanziaria a tutela dell’economia, la promozione della cultura della legalità e il soccorso alla popolazione civile”.

Cerimonia presieduta dal comandante interregionale dell’Italia Centro Settentrionale,

Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, con la partecipazione di uno schieramento in

armi in rappresentanza delle specialità dei reparti presenti in Toscana, dei Gonfaloni della

Regione, della Città Metropolitana e della Città di Firenze, dei rappresentanti delle sezioni

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della Toscana, delle delegazioni delle

associazioni combattentistiche e d’Arma di Firenze, degli appartenenti al Corpo, dei loro

familiari e della cittadinanza.

Con dimostrazione pratica sull’attività simulata di ricerca e soccorso in

ambiente montano, a cura di un’unità cinofila in forza alla Stazione di Soccorso Alpino della

Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano.

Il bilancio.

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 la Guardia di Finanza della Toscana ha

eseguito 4.148 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli

ambiti della propria missione istituzionale a tutela dell’economia legale, di cui 2.598 per

contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico

e sociale della regione, a tutela di famiglie e imprese e a sostegno della legalità nell’ambito

dei distretti industriali e produttivi che rappresentano l’eccellenza e il “volano” dell’economia

toscana e nazionale.

Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti

doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi,

pericolosi e diffusi su cui, anche nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, i Reparti del

Corpo hanno concentrato la loro attenzione contrastando gli effetti distorsivi della

concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali.

In Regione denunciati 1.698 responsabili per reati fiscali, di cui 29 tratti in arresto. Il

valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre 36 milioni

di Euro.

Sono 51 i casi di evasione fiscale internazionale rilevati, riconducibili principalmente a

stabili organizzazioni occulte, estero-vestizioni della residenza fiscale e illecita detenzione

di capitali all’estero. Sono invece 645 gli evasori totali individuati e 2.200 i lavoratori “in

nero” o irregolari.

In materia di accise è stata rilevata un’evasione di tributi di circa 60 milioni di euro.

1.083 gli interventi a contrasto degli illeciti doganali e finalizzati alla ricostruzione della

filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte nel territorio nazionale, oltre a 4.474

controlli C.I.T.E.S., previsti dalla Convenzione di Washington, per il controllo documentale

e la verifica merceologica delle specie di flora e fauna in via d’estinzione presentate per

l’importazione e l’esportazione.

Nel settore del gioco illegale, sono stati effettuati 152 interventi e rilevate 262

contestazioni, di cui 12 denunce all’A.G.

Nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica sono stati 3.099 gli

interventi, 502 le deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la magistratura

ordinaria e con la Corte dei Conti.

Con riferimento alle indebite percezioni del reddito di cittadinanza, sono stati denunciati

all’Autorità Giudiziaria 360 soggetti per contributi illecitamente percepiti per un valore

di oltre 2,7 milioni di euro.

Nell’ambito della spesa sanitaria e previdenziale, i Reparti hanno eseguito 27 interventi,

segnalato all’Autorità giudiziaria 41 persone, accertando una frode per circa 1,2 milioni

di euro, all’esito di un monitoraggio su erogazioni selezionate a seguito di specifiche

analisi di rischio.

Scoperte, a livello regionale, indebite percezioni e richieste di contributi nel settore della

Politica Agricola Comune e della Politica Comune della Pesca per oltre 300.000 euro.

Sono stati segnalati alla Magistratura contabile 354 soggetti per danni erariali nonché

accertati danni erariali per più di 100 milioni di euro.

Nell’ambito delle attività svolte a tutela della spesa pubblica sono stati eseguiti

complessivamente sequestri per oltre 40 milioni di euro.

In materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono

stati denunciati 18 soggetti.

Nel periodo di riferimento, sulla scia del protocollo d’intesa stipulato nel 2022 con la Regione

Toscana (rinnovato nel maggio 2024) a seguito di analoga iniziativa adottata livello centrale,

con l’obiettivo comune di contrastare eventuali frodi, abusi ed irregolarità di natura

economica e finanziaria nell’ambito delle erogazioni previste dal P.N.R.R., è continuata

l’attuazione, da parte dei reparti del Corpo presenti sul territorio, di analoghe iniziative con

le istituzioni in ambito locale, consolidando e rafforzando le sinergie già in essere mediante

controlli e scambi di informazioni.

Nel contrasto di ogni forma di infiltrazione e degli interessi finanziari, economici e

imprenditoriali della criminalità organizzata ed economico-finanziaria, la strategia

perseguita dalla Guardia di Finanza nel periodo di riferimento si è concretizzata nel

sequestro di beni per un valore di circa 12,8 milioni di euro a seguito di 82 interventi

in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, con 195 persone denunciate e 42 arrestate.

In materia di usura sono stati operati sequestri per circa 87.000 euro con 4 soggetti

denunciati e 2 arrestati.

Sul fronte della prevenzione si è proceduto all’analisi di 2.422 segnalazioni di operazioni

sospette.

In materia di circolazione transfrontaliera (in entrata o in uscita dal territorio nazionale)

sono stati intercettati, al seguito dei viaggiatori, valuta e titoli per oltre 14 milioni di euro,

nel corso di 951 interventi che hanno consentito di riscontrare 517 violazioni e

sequestrare più di 110.000 euro.

Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati

sottoposti ad accertamenti patrimoniali 680 soggetti, con l’esecuzione di

provvedimenti di sequestro e confisca per oltre 13,2 milioni di euro, e ulteriori

proposte di sequestro per circa 21,5 milioni di euro.

4.274 gli accertamenti assicurati su richiesta dell’Autorità Prefettizia in materia di

attività di prevenzione antimafia.

Nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi i Reparti operativi hanno dato

esecuzione a più di 132 deleghe dell’Autorità Giudiziaria.

1.092 gli interventi anticontraffazione e antiabusivismo commerciale, con la denuncia

di 309 persone. Sequestrati oltre 19,6 milioni di capi di abbigliamento, borse, articoli di

moda in pelle contraffatti o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza,

nonché oltre 11,4 milioni articoli non sicuri (beni di consumo, prodotti elettronici,

giocattoli, farmaci, ecc.).

Arrestati 112 narcotrafficanti e sequestrati oltre 800 kg di cocaina e 800 kg di hashish

e marijuana. In tale contesto il porto di Livorno si conferma crocevia centrale

nell’ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il Reparto Operativo Aeronavale della Toscana ha condotto sulla fascia costiera della

regione 2.520 missioni di polizia marittima e di soccorso, percorrendo 106.647 miglia

nautiche in crociere operative e traendo in salvo 5 persone; ha effettuato 1.680 controlli

di polizia a imbarcazioni da diporto, pesca e commerciali, nel corso di uno dei quali sono

stati sottoposti a sequestro, e contestualmente rigettati in mare, oltre 1.800 ricci di mare ed

altri prodotti ittici vivi che erano stati pescati in modo irregolare.

Nel periodo di riferimento gli interventi effettuati dalla Stazione del Soccorso Alpino

della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano (PT), con proiezione ultra

regionale anche sul versante emiliano dell’Appennino, sono stati complessivamente 63 e

hanno riguardato la ricerca di 53 persone in ambiente impervio, spesso con il recupero di

sciatori e escursionisti infortunati. Le operazioni si sono avvalse del coordinato impiego degli

elicotteri della Sezione Aerea di Pisa nel cui ambito sono state utilizzate avanzate

tecnologie per l’individuazione di persone.