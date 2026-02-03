10.6 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pagelle universitarie: Unipi prima in regione per reputazione, ma Siena sorprende nella ricerca

Sfida tra atenei: la città della Torre è leader assoluta. Firenze seconda. La struttura senese ottiene il primato per la qualità delle pubblicazioni

Cultura ed Eventi
Davide Caruso
Davide Caruso
L'Università di Pisa
1 ' di lettura

FIRENZE – La sfida accademica in Toscana ha un vincitore chiaro. Nella nuova edizione del QS Europe University Rankings 2026, è l’Università di Pisa a guardare tutti dall’alto. L’ateneo pisano conquista la 141esima posizione assoluta, confermandosi locomotiva regionale.

Il punteggio complessivo parla chiaro: 62.7. A trascinare Pisa è soprattutto la Reputazione Accademica, che tocca l’ottima quota di 79.2, unita a una solida produzione scientifica.

Segue a ruota l’Ateneo di Firenze. L’Università del capoluogo si piazza al 158° posto con un punteggio di 59.9. I numeri sono buoni, ma non bastano per aggiudicarsi il primato regionale in questa tornata.

Più staccata Siena, che si ferma alla casella numero 262 (punteggio 43.9). C’è però un dato sorprendente che premia la città del Palio. Se si guarda alla produttività pura della ricerca (la voce “Papers per Faculty”), Siena batte le “sorelle” maggiori: ottiene un punteggio di 94.3, superando sia il 91.2 di Pisa che l’85.9 di Firenze. Una nicchia di eccellenza notevole.

Il contesto rende questi risultati ancora più significativi. La competizione quest’anno è stata durissima. La classifica, una delle più prestigiose al mondo, ha esaminato ben 958 istituzioni in tutto il continente. Un aumento vertiginoso rispetto alle 685 valutate nel 2025. Il giudizio finale è severo: incrocia i pareri di docenti, ricercatori e dei manager che assumono i laureati. Essere in quella parte della classifica resta un sigillo di qualità indiscutibile.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
11.2 °
9.9 °
82 %
1.8kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
10 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1522)ultimora (1358)sport (69)Eurofocus (59)demografica (36)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati