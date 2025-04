‘Case a prima vista’ sbarca in Toscana: dal 5 maggio su Real Time

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Casa a prima vista sbarca in Toscana con un debutto che promette di essere ricco di energia, competizione e, naturalmente, tanto spirito toscano. Il programma, che andrà in onda su Real Time a partire dal 5 maggio, avrà come protagonisti tre agenti immobiliari toscani pronti a mettere in mostra le loro abilità, e non solo nella vendita di case da sogno.

I volti noti della Toscana sono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Ognuno di loro porta con sé un bagaglio di esperienza che si traduce in una profonda conoscenza del mercato immobiliare pisano.

Matteo Nencioni, titolare dell’agenzia omonima e vicepresidente della Fiaip di Pisa, è sempre pronto a mettersi in gioco. Con un entusiasmo che traspare dai suoi post sui social, è pronto ad affrontare questa nuova sfida con il suo inconfondibile stile.

Moira Quartieri, da Calcinaia e con un legame speciale con Pontedera, è una delle colonne storiche dell’agenzia Belfiore. Con anni di esperienza nella Valdera e nelle aree del sottomonte pisano, è una professionista che conosce il territorio come le sue tasche.

Nico Tedeschi, titolare dell’agenzia Due Esse a Pisa, è conosciuto per la sua attenzione alla qualità degli immobili, con particolare focus sulle locazioni per studenti e attività commerciali, sempre con un occhio di riguardo per il giusto prezzo.

In questa nuova edizione, gli agenti toscani saranno protagonisti di un mix perfetto tra trattative brillanti e personalità affabili, portando lo spettatore a scoprire il lato più autentico e divertente del mondo immobiliare. Non solo case da vendere, ma anche tanto spirito toscano e una sana competizione.

Insomma, tra battute in dialetto, case da sogno e competizione, Casa a Prima Vista in Toscana si preannuncia come un mix perfetto di simpatia e professionalità.