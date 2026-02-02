7.7 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Manetti ricorda Maria Rita Parsi: “Alle Giubbe Rosse il suo ultimo atto d’amore per la nostra terra”

L'assessora celebra l'intellettuale che parlò di empatia a Firenze. Un saluto commosso a chi insegnò il valore del confronto civile

Cultura ed Eventi
La cultura italiana perde una delle sue figure più incisive. La scomparsa di Maria Rita Parsi lascia un vuoto profondo anche in Toscana. A farsi portavoce del dolore della regione è l’assessora alla cultura, Cristina Manetti. Nelle sue parole non c’è solo il doveroso omaggio istituzionale, ma la stima per “un’intellettuale e voce autorevole del pensiero umanistico contemporaneo”.

Secondo l’assessora, la Toscana non potrà scordare il contributo di questa donna straordinaria. La sua lucidità e la sua passione civile restano un’eredità preziosa.

C’è un ricordo, in particolare, che Manetti vuole condividere. Risale a pochissimo tempo fa. Era lo scorso gennaio. Maria Rita Parsi era a Firenze, ospite dello storico Caffè Letterario Giubbe Rosse per il Convegno Internazionale dell’Empatismo. Quella fu la sua ultima apparizione pubblica in terra toscana. Un momento di altissimo valore culturale e umano.

In quell’occasione, la psicoterapeuta ribadì il suo legame affettivo con questa regione. Ma soprattutto, lasciò un messaggio potente. Citando l’antica saggezza greca del “Conosci te stesso”, ricordò a tutti una verità fondamentale: il rispetto degli altri nasce dalla consapevolezza interiore.

La sua lezione fu chiara: se ci conosciamo davvero, il prossimo smette di essere un nemico. Diventa un interlocutore. “Non servono guerre, ma confronto e crescita reciproca”, disse.

Manetti conclude il suo messaggio stringendosi attorno alla famiglia e agli amici. Il cordoglio della Regione va a tutti coloro che, negli anni, hanno seguito il percorso umano e professionale di una donna che ha insegnato il valore del dialogo.

