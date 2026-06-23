Guida Gambero Rosso 2027, a Lucca il premio per il gelatiere emergente: riconoscimenti storici per Cutelli e Dondoli

Arriva alla sua decima edizione la guida del Gambero Rosso dedicata alle migliori gelaterie d’Italia. Nata nel 2016 con trecento indirizzi, la pubblicazione giunta all’annata 2027 recensisce oggi 583 insegne, valutate attraverso il consueto sistema dei Coni, che analizza le attività nella loro interezza: dal prodotto al servizio, fino all’ambiente. All’interno della selezione, che fotografa un panorama sempre più attento alle materie prime e alla trasparenza, la Toscana si ritaglia uno spazio di rilievo grazie all’assegnazione di alcuni premi speciali.

Il riconoscimento Hiber Gelatiere Emergente, istituito per premiare le nuove leve e i talenti del settore a livello nazionale, è stato assegnato a Eleonora Prinzi, artigiana alla guida della gelateria Ele Gelati e Granite di Lucca.

Accanto alle nuove generazioni, la guida ha voluto celebrare anche le figure storiche del comparto, istituendo per l’occasione il premio speciale Inalpi Gambero Rosso 40 anni, legato al compleanno della casa editrice. Il riconoscimento è andato a un ristretto gruppo di maestri che hanno segnato l’evoluzione del gelato nel Paese, distinguendosi per la visione tecnica, la capacità di divulgazione e l’attitudine a fare rete. In questa ristretta cerchia figurano anche i toscani Gianfrancesco Cutelli e Sergio Dondoli.

A livello generale, la nuova edizione della guida evidenzia come la qualità media delle gelaterie sia in crescita. L’analisi traccia il profilo di un artigianato contemporaneo, che valorizza le produzioni agricole italiane e i grandi prodotti internazionali come il cacao e il caffè. Emerge inoltre la tendenza verso un’offerta sempre più inclusiva, capace di rispondere a diverse necessità nutrizionali attraverso l’abbassamento degli zuccheri e la proposta di varianti senza glutine, prive di lattosio o interamente vegane.

La guida, oltre alla tradizionale distribuzione in formato cartaceo, è da quest’anno consultabile anche online in forma gratuita, previa registrazione.