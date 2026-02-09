Non solo Firenze: il viaggio di Gianmaria Vassallo alla scoperta della Toscana più autentica

Esiste una Toscana che sfugge ai radar dei flussi turistici tradizionali, fatta di aneddoti sussurrati tra i vicoli e tradizioni che resistono al tempo. Questo patrimonio sommerso è ora raccolto in “C’era una volta in Toscana”, l’opera di Gianmaria Vassallo presentata sabato 7 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati. Il volume, edito da Giunti, nasce dall’esperienza radiofonica dell’autore nel programma “Maledetti toscani” su Radio Utopia, con l’obiettivo di dare una veste eterna a racconti che altrimenti svanirebbero nell’etere.

Il libro è un viaggio di oltre duecento pagine che attraversa la regione da nord a sud. Vassallo non si limita a celebrare la magnificenza dei palazzi fiorentini delle famiglie Bardi o Peruzzi, ma scava nelle abitudini più curiose e nei segreti, talvolta nobili e talvolta triviali, che animano le corti e le strade. Tra le righe si incontrano l’orologio astronomico di Arezzo, l’antico treno di Vallombrosa e persino la figura del “Robin Hood” di Radicofani.

Alla presentazione è intervenuto il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha definito l’opera un compendio esemplare della “Toscana diffusa”. Giani ha ricordato come l’identità regionale sia figlia della razionalità amministrativa di Pietro Leopoldo e della ricchezza civile delle singole comunità. Un esempio su tutti: il comune di Fivizzano, che con le sue 96 municipalità rappresenta un serbatoio inestimabile di vicende locali.

All’incontro era presente anche l’imprenditore Paolo Nocentini, presidente della Savino del Bene e di Radio Utopia. Nocentini ha sottolineato come l’opera permetta di allargare l’orizzonte oltre i confini di Firenze, offrendo una visione d’insieme della cultura toscana.

Il percorso letterario di Vassallo tocca punti estremi e diversi: svela i misteri di Piazza del Campo a Siena e si spinge fino alla provincia di Pistoia, alla ricerca del suo luogo più gelido. Il risultato è una guida personale e brillante che mescola vero e verosimile, storia e leggenda, cercando di spiegare cosa significhi davvero essere toscani oggi.