Getting your Trinity Audio player ready...

Costa degli Etruschi, in arrivo buyers da tutto il mondo

Un viaggio alla scoperta di una porzione di Toscana dove natura, arte, storia ed enogastronomia si fondono per regalare esperienze memorabili. Questo l’obiettivo dei due Post Tour collegati al Buy Tuscany 2024, il più importante appuntamento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica, con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica della Costa degli Etruschi.

A fine settembre arriveranno 25 buyers da tutto il mondo per due tour organizzati dall’ambito Costa degli Etruschi insieme alla DMC (Destination Management Company) con l’intento di far conoscere le bellezze del territorio in modo unitario.

Dal 27 al 29 settembre arriveranno 13 buyers internazionali per il primo Post Tour “Discover the Etruscan Coast: experience to live among culture, nature and traditional food” con visite alle varie località della costa e dell’entroterra. Questo tour “sarà rivolto a valorizzare il turismo enogastronomico e del wedding, con degustazioni alle cantine di eccellenza del territorio e con visita di location ideali per i matrimoni, ma anche le molte esperienze outdoor in bici, a piedi e a cavallo nella natura e le escursioni nei parchi archeologici”.

Sarà incentrato sul benessere e sul turismo slow il secondo Post Tour “Energies of Tuscany. From the hills to the sea, discovering mines, geysers and thermal bath”, pensato congiuntamente dai due ambiti Costa degli Etruschi e Valdelsa Valdicecina. In programma il 27 e 28 settembre, farà scoprire a 12 buyers internazionali non solo la bellezza dei luoghi, ma soprattutto il “cuore caldo” della Toscana, cioè un insieme unico di miniere, termalismo e geotermia, attraverso percorsi a piedi sulle colline fra i due territori.

“Si tratta di appuntamenti essenziali per la promozione del territorio – spiega Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito Costa degli Etruschi -, prima di tutto perché vedranno arrivare un elevato numero di buyers. Hanno, infatti, scelto di partecipare ai due Post Tour ben 25 tour operator in arrivo dai Paesi europei più importanti oltre che da Stati Uniti, Australia, Scandinavia e Brasile. Da sottolineare, inoltre, che non si tratta di una promozione tematica; i Post Tour valorizzano in modo unitario tutte le eccellenze turistiche della Costa degli Etruschi, dal mare alle location per eventi e matrimoni, passando per l’enogastronomia, gli sport outdoor, le terme e il benessere”.

“L’organizzazione di questi Post Tour – spiega Valentina De Pamphilis, coordinatrice dell’ambito turistico Valdelsa Valdicecina – conferma come gli ambiti turistici siano spazi collaborativi importanti per gli operatori del settore. Proprio grazie agli ambiti, attivi in un’ottica più ampia rispetto alla governance locale, si creano opportunità che vanno oltre i confini dei singoli territori”.