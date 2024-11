Ospedale unico Valli Etrusche: incontro Regione e sindaci

Sandra Scarpellini : “Come sindaci delle Valli Etrusche esprimiamo apprezzamento per la volontà espressa dal presidente della Regione Toscana di farsi carico dell’effettiva valorizzazione dell’ospedale unico, in rapporto agli abitanti dei tanti comuni a cavallo tra le province di Livorno e Pisa che vi fanno riferimento e ai milioni di presenze turistiche che fortunatamente contraddistinguono questa zona. Entro la fine dell’anno torneremo a confrontarci con la Regione sugli interventi tecnici che ci verranno proposti, in ordine prioritario su cardiologia e pronto soccorso, per poi proseguire con le ulteriori esigenze su cui potrà essere aperta una discussione e che sono individuate nel documento dei sindaci dei sedici comuni delle Valli Etrusche”.

In considerazione del fatti che la carenza di personale medico specialistico è in gran parte legata allo scarso richiamo che ospedali privi di servizi di elevata professionalità esercitano nei confronti dei giovani laureati, il sindaco Claudio Marabotti ha suggerito di invertire il paradigma, andando a sostenere la nascita di servizi di qualità che possano essere attratti”.

Per quanto riguarda cardiologia, il sindaco di Rosignano ha evidenziato come “i dati dell’Agenzia regionale di sanità vadano a dimostrare la grave inefficienza della rete dell’infarto per tutte le Valli Etrusche e l’Alta Val di Cecina ”. Riallacciandosi a quest’ultimo dato, “è stato suggerito di progettare servizi che includano l’Alta Val di Cecina e l’isola d’Elba nel bacino Valli Etrusche. Al contrario, è stata sottolineata l’opportunità di rivedere l’insieme dei servizi offerti ai due capoluoghi vicinissimi – vale a dire Livorno e Pisa – integrandoli in modo efficace ed efficiente.

Ferrari: “Il progressivo depauperamento dei servizi sanitari sul nostro territorio e la perdurante sofferenza dell’ospedale di Piombino sono sotto gli occhi di tutti e si riflettono sul diritto alla salute dei cittadini della Val di Cornia e di tutti i visitatori che ogni anno accoglie: circa dieci milioni di utenti in estate comprendendo anche i visitatori dell’Isola d’Elba.

L’incontro con il presidente Giani, la presidente della Sds Scarpellini e i colleghi sindaci di Cecina e Rosignano Marittimo è un passo importante anche se arriva molto in ritardo. Il documento congiunto firmato da tutti i sindaci della Sds, infatti, risale ormai a più di un anno fa. Periodo durante il quale abbiamo sollecitato l’azienda sanitaria e la Regione, in particolare l’assessore alla sanità Simone Bezzini, ad aprire un confronto per trovare un punto di incontro funzionale al rilancio dell’ospedale unico. Non solo non è mai stato dimostrato interesse per le istanze di questo territorio, in questo anno Villamarina ha subìto ulteriori smantellamenti e riduzioni di servizi.

La disponibilità della Regione Toscana e del presidente Giani al confronto e gli impegni presi in quell’occasione sono un passo importante ma, a questo punto, il nostro territorio non può più permettersi di ricevere vane promesse: ora è davvero il momento di garanzie e di investimenti su strutture e servizi, in particolare quelli urgentissimi ed essenziali come il Pronto soccorso e la Cardiologia”.