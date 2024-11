Getting your Trinity Audio player ready...

Sciopero 29 novembre ridotto a quattro ore: orari bus e tramvia in Toscana.

ll vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato la precettazione: “Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos, ho deciso di intervenire direttamente, riducendo a quattro ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì”.

Autolinee Toscane informa che, “a seguito dell’ordinanza di precettazione del ministero dei Trasporti, lo sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 29 novembre sarà rimodulato e ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13. Il servizio sarà garantito dalle 12.30 nel rispetto delle fasce di garanzia”.

Per quanto riguarda Gest, gestore tramvia di Firenze, “a seguito dell’ordinanza di precettazione del ministero dei Trasporti, lo sciopero generale di 24 ore di venerdì 29 novembre è stato ridotto a 4 ore (orario 9-13) nel rispetto delle fasce di garanzia. Lo sciopero è stato indetto dalle Organizzazioni sindacali nazionali COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas CUB e SGB insieme allo sciopero indetto dalle Confederazioni Sindacali nazionali CGIL e UIL. Lo sciopero in GEST inizierà alle ore 9.30 e finirà alle 13.00 per il settore movimento. In questa fascia oraria potranno verificarsi disservizi, ritardi o cancellazioni di corse.

Al di fuori di questa fascia oraria il servizio sarà regolare. Per i settori operai e impiegati lo sciopero sarà dalle 9 alle 13″.

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da CGIL e UIL dell’11 aprile 2024 fu del 24,54%. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato, CUB trasporti e USB Lavoro Privato il 15 dicembre 2023 fu del 9,18%.

AT: “Lo sciopero generale – proclamato da CGIL e UIL – è stato indetto per contestare la manovra di bilancio, considerata inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per richiedere l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni nonché il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Lo sciopero proclamato da COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti è stato indetto per chiedere il blocco della guerra, aumentare salari e pensioni, contro i tagli a sanità, scuola e trasporti, migliorare condizioni di lavoro, contrastare privatizzazioni, contro le discriminazioni di genere, per le libertà sindacali, per difendere e investire sull’ambiente e contrastare le politiche della legge di bilancio”.