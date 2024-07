Sostegno a chi è lasciato senza stipendio: si può accedere all’indennità

Getting your Trinity Audio player ready...

Una misura concreta per chi è senza stipendio e ammortizzatori sociali.

È stato pubblicato mercoledì (10 luglio) sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, l’avviso per il sostegno attivo per il lavoro con l’assegnazione di un’indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive per lavoratori privi di retribuzione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi.

All’interno dell’avviso anche la domanda di retribuzione da compilare. L’avviso e la domanda di contributo sono pubbblicati anche sul sito di Arti.

Da ieri (11 luglio) gli interessati possono presentare le domande ad Arti (di Firenze e Prato), che curerà l’istruttoria per la verifica dei requisiti dei beneficiari.

Come precisato nell’avviso, la domanda dovrà essere inviata scegliendo una delle seguenti modalità: a mezzo Pec all’indirizzo arti@postacert.toscana.it con oggetto Avviso pubblico per l’assegnazione di indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive; tramite il Portale Apaci accedendo con Spid, Cie o Cns, in qualità di cittadino, all’indirizzo www.regione.toscana.it/apaci, selezionando come ente pubblico destinatario Agenzia Regionale Toscana per L’Impiego – AOO Agenzia Toscana Impiego” e indicando nell’oggetto Avviso pubblico per l’assegnazione di indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Arti, Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato, via Mercadante 42, 50131 Firenze. Sulla busta dovrà essere indicata la scritta Avviso pubblico per l’assegnazione di indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive.

Per ulteriori informazioni sui contenuti dell’avviso gestioneavvisi.fi.po@arti.toscana.it o 055,19986355