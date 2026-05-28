Il sindaco Tagliaferri insegue e fa arrestare ladri d’auto: “Merito del lieto fine va alle forze dell’ordine”

Andrea Tagliaferri, sindaco di Campo Bisenzio, in versione supereroe, si lancia all’inseguimento di ladri d’auto in A1, rintracciandoli tramite gps, poi fermati dalle forze dell’ordine.

Accade a una cena non istituzionale, una serata tra amici, a Prato. Quando l’auto di uno di loro, parcheggiata fuori dal locale, ricostruiscono le cronache, viene rubata. Il sindaco si sarebbe dunque lanciato all’inseguimento dell’auto rubata.

Tagliaferri commenta via social con un post scherzoso in modalità locandina del film ‘Il giustiziere della notte’: “Uno prova a impegnarsi ogni giorno per fare bene il sindaco. Poi basta una serata storta e sembri il protagonista di un film.

Comunque, al di là della curiosità mediatica, la cosa importante è che tutto sia finito bene grazie alla Questura di Prato, alla Polizia Stradale e a tutti gli agenti intervenuti con professionalità ed efficacia a cui va il merito del lieto fine”.