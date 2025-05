L’ex consigliera dei Cinque Stelle, Silvia Noferi, passa ad Europa Verde

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La consigliera ex Cinque Stelle Silvia Noferi ha annunciato oggi (19 maggio) il suo passaggio dal Gruppo Misto ad Europa Verde.

“Un passo – ha detto – che segna l’inizio di un nuovo capitolo politico all’insegna della condivisione delle idee, e degli impegni concreti”.

L’evento si è svolto in un clima di serenità e di piena condivisione di intenti, sottolineando come questa scelta sia “frutto di un percorso di dialogo e di confronto con le forze politiche e le comunità locali”. La decisione di aderire ad Europa Verde si inserisce in un programma condiviso per le prossime elezioni regionali, il cui primo punto fondamentale è “la creazione di una nuova alleanza tra la cura della terra e la dignità del lavoro“.

Durante la conferenza, Silvia Noferi ha evidenziato come questa transizione rappresenti un’opportunità concreta per mettere in pratica le buone azioni politiche, promuovendo politiche sostenibili, rispettose dell’ambiente e attente alle esigenze delle persone.

“Finalmente – ha dichiarato – le nostre azioni trovano una sintesi armoniosa, in un clima di distensione e di reale volontà di lavorare insieme per il bene della Toscana”.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile, tutti uniti nel condividere un progetto che mira a rafforzare i valori di rispetto per l’ambiente e di giustizia sociale, elementi fondamentali per un futuro sostenibile ed equo.

“Europa Verde – chiude la nota ufficiale – si conferma così come un punto di riferimento per una politica che guarda avanti, con passione e responsabilità, verso un domani più verde, più giusto e più umano”.