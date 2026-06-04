Sicurezza stradale nelle scuole, Saccardi: “Firmerò la legge per renderla materia obbligatoria”

FIRENZE – Una proposta di legge per introdurre la sicurezza stradale nelle scuole come materia obbligatoria. È questo l’obiettivo del progetto pilota nato dall’iniziativa dell’associazione Gabriele Borgogni insieme ai Lions, che ha preso il via all’istituto Florentia Sport School – Liceo scientifico sportivo Dante Alighieri con il supporto del Consiglio regionale della Toscana. In Italia gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani dai 15 ai 24 anni, un dato drammatico che questo percorso multidisciplinare punta a contrastare fornendo competenze concrete a tutti gli studenti.

La raccolta delle firme necessarie per presentare la proposta di legge comincerà subito dopo l’estate, partendo proprio dagli istituti scolastici. La presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha annunciato l’intenzione di dare il via ufficiale alla sottoscrizione durante una seduta solenne del Parlamento regionale degli studenti toscani. “Sarò la prima firmataria – spiega Saccardi – perché si tratta di un’iniziativa opportuna e giusta. Partire dalla Toscana, come già accaduto per la legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale, sarà un segnale importante per tutto il Paese”.

Il progetto affronta il tema unendo diverse discipline tradizionali a lezioni tecniche con esperti. Nei programmi di fisica e scienze, per esempio, un ingegnere spiegherà la dinamica dei sinistri e gli effetti della velocità, della distrazione e della guida in stato di ebbrezza. Nelle ore di diritto si analizzerà il panorama giuridico attuale, mentre durante le lezioni di scienze motorie si parlerà di traumi e primo soccorso.

L’iniziativa punta a un cambiamento radicale dei programmi didattici nazionali. “I ragazzi non devono imparare la sicurezza stradale soltanto quando prendono la patente – sottolinea Valentina Borgogni, presidente del sodalizio – ma molto prima, quando formano il loro modo di stare nel mondo”. Secondo la responsabile del progetto, l’avvocato Annalisa Parenti, la vera sfida attuale è quella educativa, per creare le condizioni affinché le tragedie non accadano.

Anche la Federazione italiana licei e istituti scolastici non statali, attraverso il delegato Luciano Lazzeri, ha annunciato che l’iniziativa sarà estesa a tutte le scuole associate, sfruttando le ore di educazione civica. Le lezioni vedranno la collaborazione tra docenti e professionisti come la psicologa Fabiana Cortini, l’ortopedico Monica D’Elia, l’ingegnere Stefano Guarnieri, il comandante della Polizia locale Matteo Maria Berti e l’imprenditore Paolo Sodi. Durante la presentazione del progetto è stato inoltre ricordato Marcello Marchioni, figura di rilievo scomparsa lo scorso aprile, che ha sempre sostenuto l’importanza di garantire una corretta formazione sulla sicurezza stradale nelle scuole.