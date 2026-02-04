Neve sull’Amiata e all’Abetone, fiumi osservati speciali per l’allerta meteo

FIRENZE – Mentre sui rilievi della Toscana la neve cade abbondante sopra i 1000 metri, con accumuli che sfiorano il mezzo metro all’Amiata (47 centimetri) e superano i 40 all’Abetone e a Foce a Giovo, il sistema di Protezione Civile regionale è impegnato nel monitoraggio costante dei corsi d’acqua a causa dell’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Il governatore Eugenio Giani ha confermato che la situazione dei fiumi è attualmente sotto controllo, nonostante alcuni corsi d’acqua abbiano raggiunto il primo livello di guardia, tra cui il Pesa a Barberino Tavarnelle, il Merse a Sovicille, il Cecina tra Montecatini Val di Cecina e Steccaia, e il Bruna a Castiglione della Pescaia. Restano invece entro le soglie di riferimento l’Ombrone Pistoiese e il Bisenzio, mentre non si registrano criticità lungo l’intera asta dell’Arno.

Resta fondamentale la prudenza alla guida nelle zone montane, dove vige l’obbligo di dotazioni invernali a causa del forte innevamento.