Nonna e nipotino travolti dalla piena: ricerche a tappeto

MONTECATINI VAL DI CECINA – Nonna e bimbo travolti dalla piena: ricerche a tappeto

Nonna e bimbo travolti dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, sono riprese stamattina, con le prime luci del giorno, le ricerche ad ampio raggio della nonna e del nipotino di cinque mesi dispersi da lunedì 23 settembre sera. Travolti dalla piena di acqua e fango del torrente Sterza.

Sono salvi i genitori e il nonno del piccolino disperso. Una famiglia di origine tedesca in vacanza a Montecatini Val di Cecina.

Le ricerche sono proseguite anche nel corso della notte con piccole squadre di terra con l’aiuto di torce per perlustrare il territorio. Mercoledì 25 settembre mattina al lavoro gli oltre cento tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile che stanno operando con elicotteri, droni e unità cinofile.

E’ in vigore l’allerta meteo con codice giallo per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, così come era in vigore nella serata del nubifragio e della piena del torrente Sterza.

Territorio devastato per il nubifragio, oltre un metro di fango e detriti che invadomo strade e campi della zona.