Europei indoor di atletica 2025: gli azzurri toscani in Olanda

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei indoor di Apeldoorn (Olanda) in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo. Sono 39 gli azzurri selezionati, di cui 20 uomini e 19 donne.

In Nazionale i toscani Andy Diaz, livornese, bronzo olimpico a Parigi. Leonardo Fabbri, di Bagno a Ripoli, Larissa Iapichino, Borgo San Lorenzo, il campione europeo indoor in carica Samuele Ceccarelli, un grande ritorno per il velocista di Massa. Con il debutto azzurro di Idea Pieroni, Virtus Lucchese.

Convocata la velocista Arianna De Masi, emiliana, come Diaz con Atletica Libertas Unicusano Livorno.

In squadra i due saltatori che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: Mattia Furlani nel lungo, autore dell’attuale migliore prestazione mondiale 2025 di 8,37, e Andy Diaz nel triplo, quest’anno accreditato di 17,31. Convocati due campioni europei di Roma 2024: Leonardo Fabbri nel peso, attuale leader mondiale con 21,95, argento iridato in carica all’aperto e bronzo al coperto; e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, argento mondiale lo scorso anno. In squadra altre medaglie europee dell’Olimpico come Zaynab Dosso (60) già bronzo mondiale indoor, Larissa Iapichino (lungo), Catalin Tecuceanu (800), Luca Sito e Alice Mangione (400) e i campioni europei indoor in carica Zane Weir (peso) e Samuele Ceccarelli (60).

Nel triplo anche Andrea Dallavalle (17,36 ad Ancona), nell’asta la finalista olimpica Elisa Molinarolo, multiple per Sveva Gerevini quarta ai mondiali indoor. Con Idea Pieroni, prima convocazione in Nazionale assoluta anche per l’argento mondiale U20 dell’alto Matteo Sioli, fresco di 2,28 agli Assoluti indoor, insieme agli altri debuttanti Stephen Awuah Baffour (60), Giovanni Lazzaro (800), Eugenio Meloni (alto), e Virginia Scardanzan (asta).

Idea Pieroni, saltatrice barghigiana, cresciuta in maglia Virtus Lucca è reduce dal titolo di campionessa italiana indoor di salto in alto conquistato ad Ancona la scorsa domenica con la misura di 1.91.

Gioia incontenibile in tutto l’ambiente dell’Atletica Virtus Lucca che ha accolto con immenso entusiasmo l’azzurro di Idea Pieroni. “La prima volta in nazionale Assoluta di una nostra atleta – dichiara il direttore tecnico Matteo Martinelli – allenata al campo scuola Moreno Martini da un nostro tecnico a seguito di un pluriennale rapporto di amicizia e di collaborazione con il Gruppo sportivo .arciatori di Barga da dove è partita la formazione di Idea. È la storia di una ragazza fantastica oltre che di un’atleta straordinaria che, pur di contribuire al sogno promozione della squadra femminile, in occasione della finale degli ultimi campionati di società, ha gareggiato anche nel salto triplo dando dimostrazione del proprio spessore umano e dell’attaccamento alla maglia biancoceleste. È la storia anche di un coach, Luca Rapè, che rappresenta la Virtus nel cuore e nell’anima, che ha contribuito in modo eccezionale alla crescita dell’atleta che oggi vede un sogno diventare realtà”.