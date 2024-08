Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Capolavoro Andy Diaz: bronzo olimpico livornese da 17.64: “Grazie a tutti”

Capolavoro Andy Diaz, il fenomeno azzurro del triplo conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi con un salto da 17.64. Al debutto in maglia azzurra. E dopo aver agguantato la finale olimpica col dodicesimo risultato utile di 16.79.

E’ un capolavoro quello di Andy Diaz Hernandez, allenato da Fabrizio Donato, bronzo triplo Olimpiadi Londra 2012, tesserato Atletica Libertas Unicusano Livorno. Recordman italiano del triplo con un balzo da 17.75 strappato al suo coach Donato nel giugno 2023

Un capolavoro made in Livorno per questo fuoriclasse nato a Cuba, cittadino italiano per meriti sportivi da febbraio 2023, che ha potuto indossare per la prima volta la maglia azzurra proprio alle Olimpiadi di Parigi.

Ed è felicissimo Andy Diaz Hernandez finalmente in azzurro ai microfoni Rai: “Grazie a tutti. Questo risultato è il frutto del lavoro che ho fatto insieme alle persone che hanno lavorato al mio fianco. Nelle qualificazioni ho avuto ansia. È un bronzo olimpico, sono contento, ma pensavo di poter migliorare. Al mio fianco ho avuto persone che mi hanno aiutato umanamente e come sportivo. Donato ha vinto 12 anni fa il bronzo a Londra, questo è il destino”.

Emozionato Giovanni Giannone, presidente della società di atletica livornese: “Questo è un regalo allo sport italiano, alla città di Livorno, alla società che lo ha adottato per un percorso difficile ma che oggi ci riempie di soddisfazione, sapere di vederlo vestito in amaranto e oggi con l’azzurro fortemente voluto mi riempie il cuore, questo è lo sport che ci piace, grazie a tutti, grazie Andy, me lo avevi promesso e questo è solo l’inizio”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Quella di Andy è una bella storia di integrazione e record sportivo. Il livornese d’adozione Andy Diaz è arrivato in Italia dopo una situazione complessa e oggi conquista la medaglia alle Olimpiadi!

Complimenti e in bocca al lupo Andy”.

Andy Diaz alle Olimpiadi di Parigi mette a segno 17.64 all’ultimo turno migliorando di un centimetro il gran balzo iniziale a 17.63 con cui il vincitore delle ultime due finali di Diamond League rimane in zona podio per tutta la gara. È bronzo olimpico il portacolori delle Fiamme Gialle, come il suo allenatore Fabrizio Donato esattamente dodici anni fa a Londra, il 9 agosto 2012. Oro per lo spagnolo campione europeo Jordan Diaz a 17.86, argento al portoghese campione uscente Pedro Pichardo con 17.84